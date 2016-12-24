Мордовия увеличивает число предприятий, вовлеченных в федеральный проект «Производительность труда»

С 2025 года Мордовия участвует в федеральном проекте «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Цель – привлечь не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей к 2030 году. Региональный план на 2025 год – вовлечь два предприятия.

В этом году, по состоянию на 1 июля, участниками проекта стали три компании. Под региональным управлением – ООО «Завод ПромМетИзделий» и ООО «Крафт производство», под федеральным – ФКП «Саранский механический завод». Общее число участников проекта – 55 предприятий.

Кроме того, Мордовия реализует точечные проекты по расшивке узких мест и повышению выпуска с помощью локальных улучшений. Такой подход позволяет оперативно реагировать на производственные вызовы и внедрять инструменты производственной эффективности на конкретных участках с максимальной отдачей. Это особенно важно для предприятий, не вошедших в федеральную программу, но заинтересованных в повышении конкурентоспособности.

Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. Региональный центр компетенций вместе с предприятиями разрабатывает модели компетенций для среднего звена управления. Проводит оценку соответствия, выявляет зоны развития и организует обучение, основанное на реальных задачах производства. Пилотное обучение показало, что практико-ориентированные тренинги, работа с опытными наставниками-экспертами Регионального центра компетенций позволяют улучшить управленческие навыки руководителей. Это положительно сказывается на производственных результатах, мотивации руководителей и персонала, а также общей атмосфере в коллективе, что особенно важно в условиях дефицита кадров.