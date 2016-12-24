В Саранске будет расследован инцидент с мертвой рыбой у набережной реки Инсар

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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев после выезда на место происшествия.
«Всем ответственным службам дал поручение немедленно приехать, почистить реку от мертвой рыбы. Взять анализы на установление причины произошедшего. Обязательно оперативно устраним имеющуюся проблему», - заверил Батыр Эмеев.
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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