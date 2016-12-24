В Мордовии синоптики предупреждают о наступлении аномально жаркой погоды

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
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Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10 по 13 июля местами на территории республики ожидается аномально жаркая погода с температурой 35-37°С.
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