В Мордовии синоптики предупреждают о наступлении аномально жаркой погоды

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10 по 13 июля местами на территории республики ожидается аномально жаркая погода с температурой 35-37°С.

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