В Саранске мотоциклист госпитализирован после столкновения с элитной иномаркой

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По информации Госавтоинспекции республики, 7 июля в 23:20 напротив дома № 93 по ул. Осипенко 28-летний водитель автомобиля «Ауди А8», по предварительным данным, при развороте налево заблаговременно не занял крайнее левое положение на проезжей части дороги и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом «Kавасаки» под управлением 29-летнего водителя.
В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами госпитализирован. Освидетельствование показало, что оба участника происшествия находились в трезвом состоянии.
По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки в этом году уже 13 раз попадался на превышении скорости.
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