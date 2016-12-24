Житель Саранска поплатился за маскарад в форме сотрудника ГИБДД

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Как сообщает МВД по РМ, в ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили страницу в социальной сети, пользователь которой разместил видео и фотоматериалы, где он щеголяет в форменной одежде сотрудника Госавтоинспекции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого человека. Им оказался 29-летний житель Саранска, не имеющий отношения к деятельности правоохранительных органов.
В отделе полиции молодой человек, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство, признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что купил полицейскую форму на сайте бесплатных объявлений для создания видео-контента с целью расширения аудитории.
Решением суда житель Саранска был признан виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ. Форменная одежда сотрудника полиции у него была конфискована.
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