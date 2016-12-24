В Мордовии росгвардейцы за полгода изъяли более 400 единиц оружия

В первой половине 2025 года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ были выявлены более 100 нарушений правил оборота гражданского оружия, изъяты 407 единиц зарегистрированного гражданского оружия, 3 658 штук патронов.

В Центре лицензионно-разрешительной работы напоминают, что для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия граждане предоставляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения.