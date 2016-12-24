В Мордовии женщина погибла в ДТП на сельской дороге

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По информации Госавтоинспекции республики, 8 июля в 12:15 напротив дома № 157 по ул. Советская в селе Алово Атяшевского района 38-летняя женщина, не имеющая водительских прав, за рулем автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, не обеспечила безопасный скоростной режим и не справилась с рулевым управлением.
Легковушка вылетела в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на колодец.
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы.
В отношении собственника автомашины возбуждено дело об административном правонарушении за передачу управления т/с лицу, не имеющему водительских прав.
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