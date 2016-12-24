Жителю Мордовии дорого обошлись покупки по чужой банковской карте

Суд в Саранске вынес приговор 35-летнему жителю республики за кражу денежных средств с банковского счета.

В ходе расследования было установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый обнаружил на автомате с питьевой водой забытую жительницей Мордовии банковскую карту. С помощью этой карты мужчина в течение нескольких дней оплачивал различные покупки в магазинах, истратив в общей сложности около 13 тысяч рублей.

В марте этого года фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. В суде он полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.

По приговору жителю республики было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Однако, с учетом возмещения материального ущерба потерпевшей и содержания под стражей более трех месяцев штраф подсудимому снизили до 100 тысяч рублей.