Жителю Мордовии дорого обошлись покупки по чужой банковской карте

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Суд в Саранске вынес приговор 35-летнему жителю республики за кражу денежных средств с банковского счета.
В ходе расследования было установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый обнаружил на автомате с питьевой водой забытую жительницей Мордовии банковскую карту. С помощью этой карты мужчина в течение нескольких дней оплачивал различные покупки в магазинах, истратив в общей сложности около 13 тысяч рублей.
В марте этого года фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. В суде он полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.
По приговору жителю республики было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Однако, с учетом возмещения материального ущерба потерпевшей и содержания под стражей более трех месяцев штраф подсудимому снизили до 100 тысяч рублей.
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