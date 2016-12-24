Мордовия поставила на экспорт 766 тонн древесных топливных гранул

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За первое полугодие 2025 года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области на экспорт из Мордовии было отправлено более 3 тысяч тонн подкарантинной продукции.
Наибольший удельный вес в экспорте занимали древесные топливные гранулы (766 тонн), а также рапсовое и растительное масло (440 тонн).
Различная сельскохозяйственная и древесная продукция экспортировалась в Республику Беларусь, Индию, Казахстан, Азербайджан, Египет, Китай, Армению, Германию, Узбекистан, Польшу и Саудовскую Аравию.
Отмечается, что все исследованные экспортные партии соответствовали требованиям стран-импортеров.
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