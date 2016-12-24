Сергей Кириенко и Сергей Собянин представили макет нового здания Национального центра «Россия»

7 июля Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели экспозицию Национального центра «Россия». В ходе посещения выставки была представлена концепция нового выставочного комплекса, предназначенного для демонстрации достижений Российской Федерации.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что Выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира.

«Эти результаты взяты не за год, как обычно считают, а за девять месяцев, и она была на седьмом месте. Вопрос не только количества, вопрос эмоций, с которыми люди выходили. Главными посетителями были дети, школьники, студенты. Социологи проводили много опросов, 96-97% выходили с выставки, говоря о том, что они испытывали чувство гордости за свою страну. Гордость и мечта — два образа, с которыми была связана Выставка, а сейчас связан Национальный центр «Россия», — отметил Сергей Кириенко.

Он указал, что на сегодняшний день в мире не существует аналогов такого центра. Сергей Кириенко подчеркнул, что в этом пространстве заложены ключевые смыслы, связанные с будущим и развитием страны. Архитектурный проект нового здания создавался с учетом того огромного наследия, которым гордится Россия, и тех мечтаний, которые сегодня вдохновляют молодое поколение.

«По поручению Президента Владимира Владимировича Путина Правительство Москвы приступает к созданию выставочного комплекса Национального центра "Россия". Постоянная экспозиция на Пресне позволит сохранить наследие Международной выставки-форума "Россия", которая с впечатляющим успехом прошла на ВДНХ. В 2023-2024 годах — ее посетило более 18,5 млн человек. В результате реализации проекта Москва получит выставочную площадку мирового уровня. Уникальный выставочный комплекс станет новой точкой притяжения москвичей и гостей столицы», — отметил Сергей Собянин.

Решение о создании Национального центра «Россия» было принято Президентом Российской Федерации в июле 2024 года. Комплекс будет возведен на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Общая площадь многофункционального выставочного пространства составит порядка 205 тысяч квадратных метров.

«Национальный центр "Россия" создан по поручению нашего Президента, и продолжает развиваться — мы создаём абсолютно уникальное, новое пространство. Это будет не просто здание, а место, где передовые технологии сочетаются с природой, культурой и человеческим общением. Пространство, в котором можно мечтать, творить, узнавать и вдохновляться. Здесь будет и современная архитектура, и красивый парк, и большое количество мероприятий под открытым небом. Мы надеемся, что каждый — из любого уголка страны и мира — сможет приехать сюда и увидеть все лучшее, чем гордится Россия. Благодарим команду мэра Москвы за поддержку этого важного проекта», — сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Концепция нового центра выполнена в бионическом стиле и отражает многоплановый визуальный образ страны. Форма здания ассоциируется с ее природными ландшафтами, а его силуэт напоминает летящий снежный покров и бескрайние просторы.

Горизонтальные линии здания будут ярко контрастировать с вертикалями «Москва-Сити», выделяясь своей природной пластичностью и динамикой.

Национальный центр «Россия» станет одним из главных общественных пространств — новой визитной карточкой нашей страны и ее столицы. Наряду с выставочными площадями (60 тысяч квадратных метров) комплекс будет включать в себя концертный зал с трансформируемыми зрительными местами и сценой, медиацентр и молодёжный креативный кластер. Предусмотрены конгресс-центр, площадки для делового общения и нетворкинга, а также гастрономические ряды.

Акцентная деталь проекта — мультимедийный фасад, способный адаптироваться под происходящие события: от государственной символики в дни национальных праздников до тематических арт-инсталляций во время культурных мероприятий.

В настоящее время на площадке ведутся инженерные изыскания, а также проводятся работы подготовительного периода, призванные сохранить часть зданий Экспоцентра, обеспечив их функционирование до окончания строительства Национального центра «Россия». Полное завершение реализации проекта запланировано на 2029 год.

До открытия нового выставочного центра Национальный центр «Россия» будет работать в павильоне № 7 Экспоцентра (Краснопресненская наб., д.14), где в настоящее время на первом этаже открыта выставка «Путешествие по России» — уникальная возможность пройти путь от Владивостока до Калининграда, не покидая Москвы. На площади более 3 тыс. кв. м представлены десятки интерактивных экспонатов, которые рассказывают о достижениях, культуре, науке и природе всех федеральных округов России.

На втором этаже работает архитектурная выставка «Рождение масштаба», которая показывает достижения и успехи, вдохновляющие строить новое, выходить за рамки и расширять горизонты. Выставка имеет модульную структуру. Каждый раздел несет собственную визуальную и содержательную информацию. Тематические блоки представляют эволюцию архитектурных стилей от древнерусских традиций до современных экспериментов.