В Мордовии муниципальный служащий признан виновным в хищении дизельного топлива

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 33-летнего мастера участка муниципального бюджетного учреждения, причастного к растрате бюджетных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант в феврале 2025 года похитил около трех тонн вверенного ему дизельного топлива. Горючее он вывез с территории учреждения и намеревался продать на сторону, а для маскировки хищения внес в учетные документы недостоверные сведения о выдаче и израсходовании топлива работниками учреждения.

Его действия нанесли ущерб бюджету на сумму около 200 тысяч рублей.

На основании собранных УФСБ материалов Следственным комитетом по РМ было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а также на 2 года ограничил право заниматься деятельностью, связанной с учетом материально-технических ценностей и обеспечением их сохранности.