Социальное казначейство и меры государственной поддержки семей в России

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Россияне вспоминают святых князя Петра и его жену Февронию, считающихся покровителями супружеского счастья. Поддержка семей с детьми, многодетности и укрепление семейных ценностей – одно из важных направлений национального проекта «Семья». Материнский капитал, социальный контракт и другие выплаты и льготы теперь можно получить автоматически. Это стало возможным после создания социального казначейства – которое предполагает проактивное (беззаявительное) информирование о доступных мерах государственной поддержки и упрощенное получение выплат – без сбора справок – по заявлению или даже без него.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявлял: «Внедрение социального казначейства позволило сделать адресную помощь массовой. Сегодня у нас порядка 60 млн человек получают меры поддержки со стороны государства. Примерно 70% мер уже переведены в цифровой формат, выведены на единый портал государственных услуг, предоставляются достаточно просто и быстро».

Сейчас существует 61 вид выплат, 35 из них люди получают автоматически (заявление подавать не нужно). По такой же схеме можно оформить социальный контракт.

После регистрации рождения ребенка сертификат на материнский капитал тоже предоставляется проактивно на портале «Госуслуги». С начала года уже более 800 семей с детьми распорядились этой помощью.

По словам главы Минтруда России, для удобства назначения мер поддержки на единой цифровой платформе сформированы семь банков данных: по многодетным семьям, ветеранам, опекаемым детям, другим льготным категориям. Следующим шагом станет перевод региональных выплат на социальное казначейство.