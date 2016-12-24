Малые технологические компании Мордовии могут узнать свой индекс развития

Корпорация МСП запустила исследование для формирования индекса развития малых технологических компаний. При расчете будут учитываться основные показатели деятельности, включая финансовые. Индекс поможет получить финансирование по программам льготного кредитования в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», объективно оценить состояние предприятий для принятия стратегических решений по дальнейшему развитию.

«Для малых технологических компаний критически важен доступ к льготному финансированию. Длинный производственный цикл не всегда позволяет обеспечивать ритмичное пополнение оборотных средств, не говоря уже о расширении и развитии. В этом году в апреле мы перезапустили программу льготного высокотеха, и уже за первые месяцы объем заявок превысил плановые показатели. Это говорит о востребованности инструмента, который позволяет МТК развиваться и активнее интегрироваться в кооперационные цепочки для обеспечения технологического суверенитета страны», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Привлеченные средства позволят компаниям нарастить объемы производства и расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также создать дополнительные рабочие места. Программа дает возможность МТК получить кредитные средства льготной ставке «ключ минус 7%» на весь период кредитования. Они могут быть использованы как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели.

Среди ключевых критериев, которым должна соответствовать компания из реестра МТК для получения льготного кредита: не менее 100 млн рублей, а также темп роста выручки за последние два года не менее 10%. Максимальный срок льготного финансирования составляет 3 года.

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