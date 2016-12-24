Малые технологические компании Мордовии могут узнать свой индекс развития

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Корпорация МСП запустила исследование для формирования индекса развития малых технологических компаний. При расчете будут учитываться основные показатели деятельности, включая финансовые. Индекс поможет получить финансирование по программам льготного кредитования в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», объективно оценить состояние предприятий для принятия стратегических решений по дальнейшему развитию.
«Для малых технологических компаний критически важен доступ к льготному финансированию. Длинный производственный цикл не всегда позволяет обеспечивать ритмичное пополнение оборотных средств, не говоря уже о расширении и развитии. В этом году в апреле мы перезапустили программу льготного высокотеха, и уже за первые месяцы объем заявок превысил плановые показатели. Это говорит о востребованности инструмента, который позволяет МТК развиваться и активнее интегрироваться в кооперационные цепочки для обеспечения технологического суверенитета страны», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Привлеченные средства позволят компаниям нарастить объемы производства и расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также создать дополнительные рабочие места. Программа дает возможность МТК получить кредитные средства льготной ставке «ключ минус 7%» на весь период кредитования. Они могут быть использованы как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели.
Среди ключевых критериев, которым должна соответствовать компания из реестра МТК для получения льготного кредита: не менее 100 млн рублей, а также темп роста выручки за последние два года не менее 10%. Максимальный срок льготного финансирования составляет 3 года.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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