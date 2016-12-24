Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева празднует юбилей

В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Мордовии модернизируются и оснащаются региональные и муниципальные музеи.

Так, в прошлом году благодаря нацпроекту Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева в поселке Торбеево получил новое оборудование и компьютерную технику. Это позволило привести в соответствие современным требованиям систему учета и ведения баз данных музейных предметов.

Сегодня в залах музея стоят современные витрины и демонстрационные стенды. Они спроектированы по заказу учреждения культуры и защищают экспонаты от пыли. Витрины оснащены замками и подсветкой, что делает их удобными для посетителей.

Обновление пришлось как нельзя кстати. В этом году музей празднует 50-летний юбилей. Он расположен на месте дома, где родился и жил прославленный летчик. Музей был создан на общественных началах, а в 1978 году на правах филиала его включили в состав Мордовского объединенного республиканского краеведческого музея.

Сейчас в фондах Дома-музея около четырех тысяч экспонатов. Основную часть составляют материалы о Михаиле Девятаеве. Здесь хранятся его письма, фотографии, документы, награды и личные вещи.