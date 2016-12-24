Дети из Мордовии стали лауреатами премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
По итогам V юбилейного сезона четверо юных жителей Саранска и Краснослободска завоевали специальные призы премии.
Пятнадцатилетняя Марина Зайцева из Краснослободска удостоена специального приза премии за работу «Комфорт домашних животных». Девочка предлагает повторное использование бумаги для гигиены животных.
Еще один спецприз премии завоевала 14-летняя Марина Котельникова из Краснослободска. Она участвует в школьном отряде «Экодобро». Отряд – постоянный участник экологических акций.
10-летний Иван Сыркин из Саранска получил специальный приз за проект «Настольные Эколампы». Мальчик предлагает изготавливать оригинальные лампы из ненужных вещей.
11-летний Сергей Швечков из Краснослободска воодушевил членов жюри работой под названием «Пчёлы фармацевты». Юный лауреат премии делает уникальный мед со специальными свойствами.
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Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
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