В Саранске празднуют День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности - особый праздник, когда мы вспоминаем святых чудотворцев Петра и Февронию - небесных покровителей семьи и супружества. В этот день в Саранске состоялся Парад семей - родители вместе с детьми прошли от здания Главпочтамта до Свято-Феодоровского кафедрального собора. Красотой этого шествия можно было любоваться бесконечно: малыши всех возрастов, счастливые мамы, мужественные папы, а ещё - белые воздушные шары и нежные ромашки как символ этого чистого и трепетного праздника. В параде приняли участие около 60 семей. Супруги Сергей и Людмила Волынкины поделились секретом семейного счастья: «Это умение слушать и слышать друг друга, находить компромисс и идти навстречу своей второй половинке».

В честь небесных покровителей семьи в Саранске состоялся крестный ход - от Иоанно-Богословского собора до главного храма Мордовии - Свято-Феодоровского кафедрального собора. В сопровождении множества прихожан священнослужители пронесли икону Петра и Февронии с частицей их святых мощей.

В кафедральном соборе митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отслужил торжественный молебен. Вместе со всеми молился и Глава Мордовии Артём Здунов. По окончании молебна руководитель республики обратился к прихожанам: «Дорогие братья и сестры, от души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. В эпоху испытаний, войн и напастей мы должны опираться на что-то надёжное, на основу, на наши духовные ценности, традиции и обычаи. На православие, на наши семьи, на наших любимых. Это основа нашей Победы! С праздником вас!»

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий напомнил: любовь Петра и Февронии стала образцом семейного единства, святости супружеского союза, красоты многодетной православной семьи. «Мы с верою обращаемся к этим святым, и они неизменно помогают нам», - сказал он.