В Саранске женщина за рулем кроссовера учинила ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 7 июля в 19:14 напротив дома № 38 по ул. Б.Хмельницкого 57-летняя женщина, управляя автомобилем «КИА Селтос», при повороте налево, по предварительным данным, не предоставила преимущественное право проезда и совершила столкновение с автомашиной «Лада Гранта», которая двигалась со встречного направления.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка «Гранты» была госпитализирована.

Как отмечают в Госавтоинспекции, результаты освидетельствования показали, что водители находились в трезвом состоянии.