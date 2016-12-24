В Саранске женщина за рулем кроссовера учинила ДТП

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
По информации Госавтоинспекции республики, 7 июля в 19:14 напротив дома № 38 по ул. Б.Хмельницкого 57-летняя женщина, управляя автомобилем «КИА Селтос», при повороте налево, по предварительным данным, не предоставила преимущественное право проезда и совершила столкновение с автомашиной «Лада Гранта», которая двигалась со встречного направления.
В результате ДТП 18-летняя пассажирка «Гранты» была госпитализирована.
Как отмечают в Госавтоинспекции, результаты освидетельствования показали, что водители находились в трезвом состоянии.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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