Артём Здунов поздравил семью Баландиных с рождением четвёртого ребенка

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Глава Мордовии Артём Здунов 8 июля приехал в Республиканский перинатальный центр, чтобы поздравить семью Баландиных из Ковылкинского района с двойным праздником - Днём семьи, любви и верности и рождением четвертого ребенка.
«Теперь в нашей Мордовии - ещё один гражданин России!», - сказал Артём Здунов.
Сергей и Наталья Баландины живут душа в душу, у них есть свой дом, где они ведут подсобное хозяйство. Дети помогают родителям. А теперь помощников станет больше - маленький Николай обязательно вырастет надёжным сыном, защитой и опорой для своей семьи.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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