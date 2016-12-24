Артём Здунов поздравил семью Баландиных с рождением четвёртого ребенка

Глава Мордовии Артём Здунов 8 июля приехал в Республиканский перинатальный центр, чтобы поздравить семью Баландиных из Ковылкинского района с двойным праздником - Днём семьи, любви и верности и рождением четвертого ребенка.

«Теперь в нашей Мордовии - ещё один гражданин России!», - сказал Артём Здунов.

Сергей и Наталья Баландины живут душа в душу, у них есть свой дом, где они ведут подсобное хозяйство. Дети помогают родителям. А теперь помощников станет больше - маленький Николай обязательно вырастет надёжным сыном, защитой и опорой для своей семьи.