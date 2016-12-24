В Мордовии 71-летний мужчина ответил в суде за поддельное водительское удостоверение

Пожилой уроженец Владикавказа выслушал в Мордовии приговор суда за использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ 21113» в январе этого года был задержан инспекторами ДПС в поселке Комсомольский Чамзинского района.

По информации МВД по РМ, сначала фигурант дела попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. На требование остановится «ВАЗ 21113» только увеличил скорость.

Полицейские настигли беглеца и при проверке документов получили из рук сидевшего за рулем пенсионера водительское удостоверение на имя 66-летнего мужчины с признаками подделки. Как выяснилось, указанный в документах гражданин по базе данных федеральной информационной системы ГИБДД числится умершим с мая 2024 года.

В отделе полиции задержанный 71-летний уроженец Владикавказа рассказал, что не имеет постоянного места жительства. В последнее время он проживал в Саратовской области, откуда направлялся в Пензу для продажи фруктов. По словам автомобилиста, он по интернету приобрел поддельное водительское удостоверение, которое ему было необходимо для работы.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что в 2023 году мужчина был осужден на 180 часов обязательных работ и на два года лишен водительских прав. При этом, он уже находился в федеральном розыске за подделку документов.

По приговору суда по совокупности преступлений пенсионеру назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Принадлежащий осужденному автомобиль конфискован в собственность государства.