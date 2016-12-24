Мордовия приняла медиаэстафету «17 ценностей России»

8 июля на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева стартовал медиафорум «Крепкая семья». Он проходит в рамках медиаэстафеты «17 ценностей России» — проекта Минобрнауки России. Медиафорумы прошли уже в девяти регионах страны: каждый из них был посвящен одной из традиционных ценностей, закрепленных Указом Президента РФ №809. В Мордовии студенты вузов и колледжей на протяжении двух дней будут обсуждать ценность «Крепкая семья», создадут медиаконтент в виде социального видеоролика и плаката, а также поделятся собственным взглядом на важнейшие духовно-нравственные ориентиры современного общества.

«Дорогие студенты, я благодарю вас за ваш вклад в проект Медиаэстафеты. Я вижу, как вы прорабатываете каждую ценность. И мы готовы брать ваши идеи и смыслы, интегрировать их в свою молодежную повестку, закладывать в основу воспитательной деятельности. Один из правильных духовно-нравственных трендов – студенческие семьи. Здорово, что сейчас на многих выпускных делают предложение руки и сердца. Уверена, что количество студенческих семей, семей преподавателей и, конечно, семей с детьми будет только увеличиваться!» — отметила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова.

Участниками медиафорума стали более 70 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Республики Мордовия, активисты молодежных общественных организаций и движений региона. Мероприятие также объединило участников из других субъектов России, включая Пермский край, Пензенскую, Ульяновскую область, а также Республику Марий Эл.

«День семьи, любви и верности становится крепким национальным праздником, его статус будет с каждым годом расти. Крепкая семья — основа любого общества. Это аксиома, не требующая доказательств. Чтобы создать хорошее общество, надо создать крепкую семью. Наступит время — и вы будете заниматься всеми процессами в стране: государственными, политическими, общественными. Но главное — чтобы нас было много, это вопрос национальной безопасности. Мы должны говорить об этом, писать об этом, достучаться до каждого. Потому что идеология — это когда количество перерастает в качество. Мы занялись этой серьезной проблематикой. Желаю вам профессионального подхода, чтобы наш подход звучал предельно громко», — подчеркнул Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

В программе медиафорума в Саранске — лекции от федеральных спикеров, мастерские по производству контента, панельные дискуссии с представителями разных семей: многодетная семья, семья с инклюзивным ребенком, семья, которые в браке более 40 лет, семья с участником специальной военной операции и молодая семья — а также симуляционно-ролевая игра «Семьянин».

«Для нашей республики и университета тема семьи особенно значима: вместе с руководством Мордовии мы стараемся создавать все больше возможностей для того, чтобы молодые люди не боялись создавать семьи, растить детей и сохранять свои союзы. В МГУ им. Н.П. Огарева студенты с детьми могут рассчитывать на всестороннюю поддержку: оформить индивидуальный план обучения, перевестись с платного обучения на бюджетную основу, получить компенсацию затрат на пребывание в детском саду. Сотрудники университета могут проконсультировать родителей по вопросам существующих льгот и возможностей для молодых семей и студентов с детьми, в трех медицинских пунктах предоставляется доврачебная первичная медико-санитарная помощь. Также в марте 2025 года мы открыли в вузе комнату матери и ребенка, которая позволит студенткам организовать досуг детей, пока они посещают занятия и сдают экзамены», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Среди приглашенных спикеров медифорума — представители Минобрнауки России, эксперты в области семейной и демографической политики, журналисты, педагоги, медийщики, а также общественные лидеры и молодежные активисты Мордовии. Они обсудят то, как в современном мире сохранить и укрепить институт семьи.

Практическим итогом медиафорума станут тематические видеоролики и плакаты. Выбрать лучшие из них предстоит экспертам Минобрнауки России и АНО «Институт развития интернета». Предложить свои медиаматериалы на тему ценностей также смогут все желающие студенты. Направить социальные ролики и плакаты можно напрямую организаторам по электронному адресу values17@yandex.ru или через Телеграм-бот @values17_obr_bot до 10 декабря 2025 года. Лучшие из материалов будут опубликованы на ресурсах агрегатора студенческих СМИ «НОС: наука, образование, студенчество».

Первый медиафорум, посвященный ценности «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу», проходил в Луганске, второй — в Санкт-Петербурге, на нем медийщики обсудили ценность «Жизнь». В Уфе студенты разобрались в ценности «Высокие нравственные идеалы» и передали эстафету студентам Ставропольского края, которые создавали ролики и плакаты на тему «Взаимопомощь и взаимоуважение». Медиафорум в Кемерове был посвящен ценности «Историческая память и преемственность поколений», а в Курске студенты разбирали ценность «Приоритет духовного над материальным». Эстафету принял Воронеж, в котором участники создавали социальную рекламу на тему ценности «Созидательный труд». Восьмым событием проекта стал медиафорум в Белгороде, посвященный ценности «Патриотизм». Эстафету Саранску передал Хабаровск, где студенты разбирались в ценности «Гражданственность».

Напомним, что развернутый перечень традиционных духовно-нравственных ценностей был закреплен Указом Президента Российской Федерации Nº 809 от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Среди этих ценностей – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.