Представитель компании «РМ Рейл» стал лауреатом Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

Представитель компании «РМ Рейл», ведущего производителя грузового подвижного состава России, стал лауреатом Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Дмитрий Филипчук, технический директор завода «РМ Рейл Неон», вошел в ТОП-200 финалистов конкурса. Он также победил в специальной номинации за продвижение своего предприятия.

Церемония награждения прошла в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Организаторы оценивали номинантов по совокупному вкладу в развитие производства.

Достижения Дмитрия Филипчука связаны обновлением парка оборудования, оптимизацией технологических процессов и улучшением условий труда.