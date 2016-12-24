Представитель компании «РМ Рейл» стал лауреатом Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

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Представитель компании «РМ Рейл», ведущего производителя грузового подвижного состава России, стал лауреатом Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Дмитрий Филипчук, технический директор завода «РМ Рейл Неон», вошел в ТОП-200 финалистов конкурса. Он также победил в специальной номинации за продвижение своего предприятия.
Церемония награждения прошла в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Организаторы оценивали номинантов по совокупному вкладу в развитие производства.
Достижения Дмитрия Филипчука связаны обновлением парка оборудования, оптимизацией технологических процессов и улучшением условий труда.
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