В республике газифицирована деревня Мордовская Полянка

В Мордовии построены межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы для газификации деревни Мордовская Полянка Рузаевского района.

Новые сети общей протяженностью 2,7 км создали возможность для газификации всех 10 домовладений деревни. Для бесперебойного газоснабжения потребителей установлен газорегуляторный пункт.

«В рамках догазификации доступ к сетевому топливу получают даже небольшие населенные пункты Мордовии. Призываем жителей деревни активнее подавать заявки, чтобы начать пользоваться экономичным и экологически чистым топливом как можно быстрее», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск», ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов.