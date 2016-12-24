Национальная премия «Человек труда» объединит лучших профессионалов со всей России

В рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» учреждена ежегодная Национальная премия «Человек труда», которая объединит лучших профессионалов со всей России. Участниками смогут стать учителя, врачи, передовики производства, мастера своего дела, молодые целеустремленные специалисты, инженеры, технологические лидеры, изобретатели и рационализаторы, наставники, в том числе и среди молодежи.

Номинации:

- «Технологический лидер»

- «Лучший наставник»

- «Молодой специалист».

Участники могут быть выдвинуты предприятиями, организациями, профсоюзами, трудовыми коллективами или имеют право подать заявку самостоятельно.

Прием заявок осуществляется до 1 августа 2025 года по адресу электронной почты: 13partproekt@mail.ru. Форма заявки прилагается.

Лауреаты премии получат не только денежные вознаграждения и памятные знаки отличия, но и возможность участия в федеральных образовательных программах. Торжественное награждение пройдет в Москве в рамках выставки «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2025).