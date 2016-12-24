Ветераны СВО из Мордовии могут получить спецгарантии для займов на открытие бизнеса

Репортер

Ветераны СВО на этапе открытия или развития своего бизнеса могут воспользоваться специальной программой поддержки Корпорации МСП. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

Для привлечения заемного банковского финансирования предпринимателям в качестве обеспечения будет предоставляться совместная гарантия региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП в объеме до 90%. Программа уже доступна для всех желающих. 

«Для поддержки ветеранов спецоперации, желающих начать свой бизнес, в новой программе объединены гарантийные возможности Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Это позволит разделить риски за предпринимателей и дать им возможность оперативно привлекать необходимое финансирование при отсутствии собственной залоговой массы, а банкам более активно включаться в процесс кредитования участников СВО для старта предпринимательской деятельности», - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников. 

В рамках новой программы Корпорация МСП предоставит гарантийное обеспечение займов до 5 млн рублей в государственных микрофинансовых организациях и банковских кредитов до 50 млн рублей. 

«Корпорация МСП дает плечо региональным гарантийным организациям, тем самым снижая нагрузку с регионов. Специальная программа для ветеранов СВО даст возможность получить доступ к заемному финансированию при минимальных затратах со стороны предпринимателя. Более того, мы снизили комиссию Корпорации за предоставление поручительства с 0,75 до 0,5%, в то время как стоимость банковской гарантии начинается от 2,5%, что делает заемное финансирование в рамках новой программы доступнее», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Чтобы получить специальные гарантии при оформлении банковского кредита или займа получателю необходимо указать в заявке, что он хочет воспользоваться данным механизмом поддержки. Партнерами программы являются более 50 банков и государственных микрофинансовых организаций по всей стране. 

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.

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