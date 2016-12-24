Лечебный корпус Ромодановской больницы открыт после ремонта

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В Мордовии в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится модернизация первичного звена здравоохранения. Продолжается обновление поликлиник и больниц республики. Особое внимание уделяется сельским медицинским учреждениям.
В Ромодановском районе завершили ремонт 2-этажного лечебного корпуса местной больницы. В нем располагается дневной стационар, лаборатория и централизованная стерилизационная. Работы начались в 2023 году, на это время пациентов перевели в другое здание.
Строители капитально отремонтировали крышу, в том числе заменили стропильную систему. В здании поменяли всю электрику. Полностью обновили инженерные коммуникации. Модернизировали пожарную сигнализацию. В соответствии с современными стандартами установили новые камеры.
Внутри здания отремонтированы все помещения – палаты, кабинеты врачей, вспомогательные кабинеты. Полы залили новой стяжкой и уложили новое покрытие, стены оштукатурили и покрасили. В санитарных узлах, лаборатории и стерилизационной выложили кафельную плитку. Установили новые входные группы и благоустроили прилегающую территорию.
Ремонт медицинского учреждения позволил создать более комфортные условия для пациентов и персонала.
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