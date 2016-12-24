В Мордовии стартовала неделя правовой помощи для семей защитников Отечества

Репортер

По  информации регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», неделя правовой помощи для семей участников СВО продлится до 11 июля. Сегодня она стартовала с приема у нотариуса. 

В последующие дни запланированы встречи со специалистами следующих ведомств: 

- 8 июля: сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов
- 9 июля: адвокат Адвокатской палаты РМ и заместитель военного комиссара РМ
- 10 июля: представители Государственного юридического бюро и Военно-социального центра Министерства обороны РФ
- 11 июля: военный прокурор Пензенского гарнизона Центрального военного округа. 

Записаться на консультацию могут участники СВО и члены их семей через социального координатора.

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