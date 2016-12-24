В Мордовии стартовала неделя правовой помощи для семей защитников Отечества

«Это наш праздник!»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
По информации регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», неделя правовой помощи для семей участников СВО продлится до 11 июля. Сегодня она стартовала с приема у нотариуса.
В последующие дни запланированы встречи со специалистами следующих ведомств:
- 8 июля: сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов
- 9 июля: адвокат Адвокатской палаты РМ и заместитель военного комиссара РМ
- 10 июля: представители Государственного юридического бюро и Военно-социального центра Министерства обороны РФ
- 11 июля: военный прокурор Пензенского гарнизона Центрального военного округа.
Записаться на консультацию могут участники СВО и члены их семей через социального координатора.
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В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
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