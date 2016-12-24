В Мордовии стартовала неделя правовой помощи для семей защитников Отечества

По информации регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», неделя правовой помощи для семей участников СВО продлится до 11 июля. Сегодня она стартовала с приема у нотариуса.

В последующие дни запланированы встречи со специалистами следующих ведомств:

- 8 июля: сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов

- 9 июля: адвокат Адвокатской палаты РМ и заместитель военного комиссара РМ

- 10 июля: представители Государственного юридического бюро и Военно-социального центра Министерства обороны РФ

- 11 июля: военный прокурор Пензенского гарнизона Центрального военного округа.

Записаться на консультацию могут участники СВО и члены их семей через социального координатора.