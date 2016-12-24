В Мордовии подросток на мотоцикле сбил 6-летнего велосипедиста

По информации Госавтоинспекции республики, 4 июля в селе Адашево Кадошкинского района в 15:15 на ул. Дружбы 13-летний подросток за рулем мотоцикла «RACER RC» совершил наезд на шестилетнего ребенка, который на велосипеде переезжал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП малолетний велосипедист с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую центральную клиническую больницу.

В отношении отца 13-летнего подростка, являющегося собственником мототехники, составлен материал об административном правонарушении за неправомерную передачу управления т/с своему сыну.