В Саранске росгвардейцы задержали шоколадного вора

На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из магазина, расположенного в Октябрьском районе города Саранска. Прибывшим росгвардейцам охранники торгового предприятия пояснили, что ими был выявлен серийный похититель шоколада 2006 года рождения.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что молодой человек за три дня выбирал в торговой точке кондитерские изделия и покидал магазин без оплаты. Ценитель молочного шоколада каждый раз брал продукцию разного производителя. Ущерб от его действий составил около 2,5 тысячи рублей.

Шоколадного похитителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.