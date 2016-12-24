В Саранске росгвардейцы задержали шоколадного вора

Репортер

На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из магазина, расположенного в Октябрьском районе города Саранска. Прибывшим росгвардейцам охранники торгового предприятия пояснили, что ими был выявлен серийный похититель шоколада 2006 года рождения. 

При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что молодой человек за три дня выбирал в торговой точке кондитерские изделия и покидал магазин без оплаты. Ценитель молочного шоколада каждый раз брал продукцию разного производителя. Ущерб от его действий составил около 2,5 тысячи рублей. 

Шоколадного похитителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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