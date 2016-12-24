В национальном парке «Смольный» открылась «Змеиная» тропа

Как сообщает «Заповедная Мордовия», новая экологическая тропа, протяженностью 640 метров, проходит через живописный лесной массив и является продолжением комплекса экологических маршрутов национального парка.

По ходу «Змеиной» тропы с удобными дорожками обустроены 8 видовых точек. Гости парка с помощью специальных информационных стендов смогут узнать об образе жизни змей, познакомиться с интересными фактами, а также окунуться в мифологию и «змеиные» легенды.