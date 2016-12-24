В национальном парке «Смольный» открылась «Змеиная» тропа

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Как сообщает «Заповедная Мордовия», новая экологическая тропа, протяженностью 640 метров, проходит через живописный лесной массив и является продолжением комплекса экологических маршрутов национального парка.
По ходу «Змеиной» тропы с удобными дорожками обустроены 8 видовых точек. Гости парка с помощью специальных информационных стендов смогут узнать об образе жизни змей, познакомиться с интересными фактами, а также окунуться в мифологию и «змеиные» легенды.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»