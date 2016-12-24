В рамках нацпроекта в Кемле благоустраивается центральная площадь

Репортер

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса. 

В Кемле Ичалковского района продолжается благоустройство Советской площади. Два года назад здесь уже прошла частичная реконструкция. Работы велись также благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». 

В этом году ведется преобразование двух зон общественного пространства. «Площадь зоны отдыха составляет 890 квадратных метров. Вторая часть – так называемая зона проведения событийных мероприятий – чуть больше, 1123 квадрата. Она останется свободной, чтобы, по необходимости, всё-таки можно было организовать там концерт, масленичные гуляния и установить новогоднюю ёлку», - говорит глава Кемлянского сельского поселения Михаил Митин. 

Сейчас строители укладывают тротуарную плитку. В скором времени свои места займут скамейки, стилизованные под камни, и урны. На площади проведут современное освещение, светильники для которого изготовят в цехах Ардатовского светотехнического завода. 

Работы планируют завершить к 1 сентября. Советская площадь станет уютным и функциональным пространством для жителей и гостей района.

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