Отельер Алексей Стешин вошел в генсовет «Деловой России»

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Руководитель гостиничного направления корпорации «Кошелев», генеральный директор Radisson Hotel & Congress Center Saransk, сопредседатель отделения «Деловой России» Алексей Стешин вошел в генеральный совет предпринимательской организации.
По информации Минэкономики Мордовии, Алексей Стешин будет представлять интересы регионального бизнеса на федеральном уровне, а также займется подготовкой предложений по улучшению деловой среды.
«Для меня, как представителя индустрии гостеприимства, участие в генсовете поможет гораздо эффективно продвигать предложения, которые способны улучшить условия и повлиять на развитие местного туризма», — отметил Алексей Стешин.
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