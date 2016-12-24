Отельер Алексей Стешин вошел в генсовет «Деловой России»

Руководитель гостиничного направления корпорации «Кошелев», генеральный директор Radisson Hotel & Congress Center Saransk, сопредседатель отделения «Деловой России» Алексей Стешин вошел в генеральный совет предпринимательской организации.

По информации Минэкономики Мордовии, Алексей Стешин будет представлять интересы регионального бизнеса на федеральном уровне, а также займется подготовкой предложений по улучшению деловой среды.

«Для меня, как представителя индустрии гостеприимства, участие в генсовете поможет гораздо эффективно продвигать предложения, которые способны улучшить условия и повлиять на развитие местного туризма», — отметил Алексей Стешин.