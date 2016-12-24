В Мордовии проанализировали эффективность работы по противодействию идеологии терроризма

В Саранске при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия состоялось заседание Рабочей группы по исполнению на территории региона Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Участие в нём приняли представители исполнительных органов власти РМ и органов местного самоуправления, а также руководители социально ориентированных некоммерческих организаций.

На заседании было отмечено, что обстановка в регионе в сфере противодействия идеологии терроризма остается стабильной и контролируемой, риски эскалации в межнациональной и межконфессиональной сферах минимизированы, мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в I полугодии 2025 года реализованы в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденным Главой Мордовии, председателем АТК в РМ Артёмом Здуновым. Об этом доложила министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина.

О реализации задач Комплексного плана Рабочую группу также проинформировали министр образования Республики Мордовия Елена Солдатова, председатель Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия Анастасия Гришнева и директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Гладышев. На основании представленной информации дана оценка эффективности влияния профилактических мероприятий на молодежную среду и взаимодействии органов исполнительной власти с органами местного самоуправления для корректировки планов работы по профилактике терроризма.

Промежуточные результаты проведения общепрофилактических, адресных, индивидуальных и информационно-пропагандистских мероприятий в целом признаны удовлетворительными. Выработаны предложения по повышению эффективности профилактической работы, которые направлены в АТК в РМ.

Также на заседании были заслушаны директор АНО «Центр общественных инициатив Республики Мордовия» Анастасия Кидяева, руководитель регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Ксения Вотякова и председатель МРОО Центр Социальных Медиатехнологий Павел Елаев. Они представили информацию об участии региональных СМИ, общественных и социально ориентированных НКО в грантовых конкурсах Минкультуры России, Минцифры России, Росмолодежи, Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета» с проектами антитеррористической направленности.

В завершающей части заседания для ответственных исполнителей Комплексного плана был проведен обучающий семинар. Заместитель заведующего Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Светлана Юдина разъяснила практические аспекты реализации Комплексного плана и порядок подготовки отчетных материалов.