Влюбленные из Мордовии поженятся на Всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре «Россия»

Влюбленные из Мордовии приедут в Москву, чтобы зарегистрировать брак на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдет в Национальном центре «Россия» с 8 по 10 июля. В эти дни на фестивале поженятся более 200 пар из разных регионов страны.

Одной из пар, кто заключит брачный союз на Всероссийском свадебном фестивале, будут Артем Вантяйкин и Ангелина Нефедова. Их история началась еще в детстве. Они росли на соседних улицах села Дубенки, и Ангелина, будучи ребенком, наблюдала за старшими мальчишками, среди которых был Артем. Судьбоносная встреча произошла, когда они подростками были на свадьбе общих знакомых. После этого Артем принялся проявлять внимание - приносил цветы и сладости, приглашал гулять. Так произошло родство душ, первая влюбленность и наконец - глубокая взаимная привязанность…

Позже, повзрослев, они вместе покинули родные края и отправились покорять большие горизонты. Однажды Артем предложил Ангелине отпраздновать повышение на работе, а сам подготовил кольцо. Во время свидания он встал на колено и предложил возлюбленной стать его женой. Ангелина ответила «Да!», и совсем скоро в их отношениях начнется новая глава - они станут семьей.

Также на свадебный фестиваль в НЦ «Россия» приедут Павел Балобанов и Татьяна Славиковская. Они познакомились в Татьянин день, когда отдыхали с друзьями в ресторане. Как только Павел переступил порог заведения, сразу увидел ее - свою будущую жену. Он пригласил Татьяну на свидание, и с того момента они больше не расставались. Их связывает не только любовь, но и общее хобби - Павел и Татьяна любят ездить на природу и наслаждаться пейзажами и свежим воздухом.

Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения Международной выставки-форума «Россия» поженились 564 человека - это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.