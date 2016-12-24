В Мордовии наградили победителей межрегиональных соревнований «Школа безопасности»

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В Большеберезниковском районе Мордовии с 29 июня по 4 июля на территории учебного городка проводились межрегиональные соревнования «Школа безопасности».
27 команд из 14 регионов ПФО состязались в нескольких дисциплинах - «Комбинированная пожарная эстафета», «Кросс 1 км», «Комплексно силовые упражнения», «Поисково-спасательные работы на акватории», «Полоса препятствий», «Конкурсная программа», «Контест», а также преодолели «Маршрут выживания».
По итогам соревнований в младшей группе победу одержали ребята из Республики Марий Эл. 2-е место заняла команда Пермского края, 3-е место - у команды Удмуртской Республики.
В старшей группе лучше всех выступила опять же команда Республики Марий Эл. На 2-м месте расположилась команда Республики Татарстан, 3-е место заняла команда Пермского края.
Победителей и призеров поздравили заместитель Председателя Правительства РМ Алексей Ежов и начальник Главного управления МЧС по РМ Сергей Репин.
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