В Мордовии двое подростков на мопеде попали в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 3 июля в 22.15 на ул. Ленина в селе Теньгушево 16-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий права управления транспортными средствами, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП юный «байкер» и 15-летний пассажир мопеда с различными травмами были госпитализированы.По данным Госавтоинспекции, несовершеннолетний водитель был трезвым, на него составили протокол за езду без права управления т/с.

В отношении собственника мопеда также был составлен административный материал за передачу управления мопедом «бесправному» подростку.