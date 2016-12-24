В Саранске прошел семинар по антитеррористической безопасности

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3 июля на базе средней общеобразовательной школы № 39 сотрудники Администрации городского округа Саранск совместно с представителями Управления МЧС России по РМ, Управления Росгвардии по РМ и УМВД России по городскому округу Саранск при координации аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия провели обучающий семинар для 124 руководителей объектов культуры, спорта, образования и дошкольного воспитания городского округа Саранск.
Секретарь антитеррористической комиссии г.о. Саранск Владимир Карташов проинформировал участников мероприятия о действиях граждан при установлении уровней террористической опасности. В дополнение к лекционному материалу он продемонстрировал тематический видеоролик.
Представитель регионального МЧС довел до руководителей объектов информацию о необходимости проведения профилактических визитов на подведомственные объекты с целью проверки соблюдения требований антитеррористической и пожарной безопасности.
Сотрудники Росгвардии и полиции довели до слушателей семинара порядок действий при объявлении сигнала «Беспилотная опасность», акцентировали внимание на требованиях к антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и социально значимой инфраструктуры, а также обсудили вопросы, связанные с противодействием идеологии терроризма и профилактикой мошенничества, в том числе в сети Интернет.
Полученные знания участники семинара доведут до персонала своих организаций.
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