В Саранске сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве

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По информации МВД по РМ, в ночь на 2 июля в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение врача скорой медицинской помощи об обнаружении у дома по улице Воинова с ножевым ранением горла тело 30-летнего мужчины.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой республиканского МВД в кратчайшие сроки был установлен и задержан по месту жительства подозреваемый в убийстве.
Им оказался 35-летний знакомый погибшего. Установлено, что незадолго до произошедшего мужчины встретились на улице, после чего решили пойти к потерпевшему. По пути между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находящимся при себе ножом нанес знакомому ранение.
Находившаяся при этом их общая знакомая вызвала скорую помощь, однако к приезду медицинских работников пострадавший скончался от острой кровопотери.
В настоящий момент по данному факту Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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