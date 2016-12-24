В Саранске сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве

По информации МВД по РМ, в ночь на 2 июля в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение врача скорой медицинской помощи об обнаружении у дома по улице Воинова с ножевым ранением горла тело 30-летнего мужчины.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой республиканского МВД в кратчайшие сроки был установлен и задержан по месту жительства подозреваемый в убийстве.

Им оказался 35-летний знакомый погибшего. Установлено, что незадолго до произошедшего мужчины встретились на улице, после чего решили пойти к потерпевшему. По пути между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находящимся при себе ножом нанес знакомому ранение.

Находившаяся при этом их общая знакомая вызвала скорую помощь, однако к приезду медицинских работников пострадавший скончался от острой кровопотери.

В настоящий момент по данному факту Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.