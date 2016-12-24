В Мордовии экоактивисты возьмут под защиту знаменитый Симкинский дуб

Региональная детская экологическая организация «Зеленый мир» с проектом «Под ветвями священного дуба» вышла в финал конкурса экологических и природоохранных проектов Президентского фонда природы. Об этом сообщает Минлесхоз РМ.

Юные экологи планируют сосредоточиться на развитии Симкинского природного парка с его богатой флорой и фауной, имеющего более 40 видов редких растений и популяцию краснокнижных животных.



В настоящее время территорию природного парка стихийно используют туристы и паломники, направляясь к знаменитому Симкинскому дубу. Как гласит народная молва, он избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей.

Экоактивисты отмечают, что такой бесконтрольный туристический и паломнический поток вызывает опасность разрушения экосистем, и как следствие, исчезновение популяции краснокнижных растений и животных.



Проект предполагает комплексное решение проблемы. В первую очередь это обустройство экологической тропы с информационными аншлагами, арт-объектами и местами организованного отдыха. Уже разработана схема маршрута, на котором планируется разместить 9 станций с погружением в среду обитания редких растений и животных.



