В Мордовии экоактивисты возьмут под защиту знаменитый Симкинский дуб

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Региональная детская экологическая организация «Зеленый мир» с проектом «Под ветвями священного дуба» вышла в финал конкурса экологических и природоохранных проектов Президентского фонда природы. Об этом сообщает Минлесхоз РМ.
Юные экологи планируют сосредоточиться на развитии Симкинского природного парка с его богатой флорой и фауной, имеющего более 40 видов редких растений и популяцию краснокнижных животных.
В настоящее время территорию природного парка стихийно используют туристы и паломники, направляясь к знаменитому Симкинскому дубу. Как гласит народная молва, он избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей.
Экоактивисты отмечают, что такой бесконтрольный туристический и паломнический поток вызывает опасность разрушения экосистем, и как следствие, исчезновение популяции краснокнижных растений и животных.
Проект предполагает комплексное решение проблемы. В первую очередь это обустройство экологической тропы с информационными аншлагами, арт-объектами и местами организованного отдыха. Уже разработана схема маршрута, на котором планируется разместить 9 станций с погружением в среду обитания редких растений и животных.
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