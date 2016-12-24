После сигнала Народного фронта на Химмаше появился новый тротуар

В начале года представители Народного фронта в РМ привлекли внимание городских властей к проблемам благоустройства в районе старого Химмаша. С увеличением жилых площадей на улице Т. Бибиной и строительством новых многоэтажных домов на улице Пуркаева, возникла необходимость в расширении городской инфраструктуры. Дорога сразу к двум школам – музыкальной школе № 6 и СОШ № 28, в которой обучается 868 человек – была сделана лишь наполовину.

До недавнего времени дорога, ведущая к этим учебным заведениям, была отремонтирована лишь частично. Однако, благодаря деятельности общественников и реакции местных властей, ситуация кардинально изменилась.

Теперь новый тротуар протянулся не только от улицы Пуркаева до улицы Т. Бибиной, но и до остановки общественного транспорта. Это значительно упростило передвижение жителей, особенно в ненастную погоду.

«Наши активисты лично убедились, что по новой асфальтовой дороге удобно ходить даже во время дождя, – отмечают в региональном отделении Народного фронта. - Ранее в дождливую погоду детям и взрослым приходилось обходить квартал, чтобы не испачкаться по пути в школу или на остановку. Теперь эта проблема решена».

Народный фронт в РМ выражает благодарность Администрации Саранска за решение данного вопроса и надеется на дальнейшее благоустройство района, что повысит качество жизни его жителей.