В Москве откроется выставка Людмилы Нарбековой

Во Всероссийском музее декоративного искусства 11 июля откроется выставка работ заслуженного художника РФ, Председателя Союза художников Мордовии, директора Музея Эрьзи Людмилы Нарбековой.

Как отмечают искусствоведы, в творчестве автора сплетаются интерес к этнической архаике разных народов и православная одухотворенность, стремление сопоставить незыблемость духа и динамику современности. Источниками вдохновения для художника являются символика и образный язык декоративно-прикладного искусства мордвы, русских, татар.

Особое место занимает мордовский костюм с его декоративностью, ставший источником вдохновения для дизайнерских решений Людмилы Нарбековой. В разделе «Новая ткань наследия» представлены коллекции, созданные по мотивам мордовских костюмов из собрания Музея Эрьзи, разработанные под руководством мастера.