В Москве откроется выставка Людмилы Нарбековой

Репортер

Во Всероссийском музее декоративного искусства 11 июля откроется выставка работ заслуженного художника РФ, Председателя Союза художников Мордовии, директора Музея Эрьзи Людмилы Нарбековой.

Как отмечают искусствоведы, в творчестве автора сплетаются интерес к этнической архаике разных народов и православная одухотворенность, стремление сопоставить незыблемость духа и динамику современности. Источниками вдохновения для художника являются символика и образный язык декоративно-прикладного искусства мордвы, русских, татар.

Особое место занимает мордовский костюм с его декоративностью, ставший источником вдохновения для дизайнерских решений Людмилы Нарбековой. В разделе «Новая ткань наследия» представлены коллекции, созданные по мотивам мордовских костюмов из собрания Музея Эрьзи, разработанные под руководством мастера.

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