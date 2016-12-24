В Москве откроется выставка Людмилы Нарбековой

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Во Всероссийском музее декоративного искусства 11 июля откроется выставка работ заслуженного художника РФ, Председателя Союза художников Мордовии, директора Музея Эрьзи Людмилы Нарбековой.
Как отмечают искусствоведы, в творчестве автора сплетаются интерес к этнической архаике разных народов и православная одухотворенность, стремление сопоставить незыблемость духа и динамику современности. Источниками вдохновения для художника являются символика и образный язык декоративно-прикладного искусства мордвы, русских, татар.
Особое место занимает мордовский костюм с его декоративностью, ставший источником вдохновения для дизайнерских решений Людмилы Нарбековой. В разделе «Новая ткань наследия» представлены коллекции, созданные по мотивам мордовских костюмов из собрания Музея Эрьзи, разработанные под руководством мастера.
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