Дропперов подвели под статью

Федеральным законом с 5 июля текущего года вводится уголовная ответственность для дропперов - подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных денег.

Помимо крупных денежных штрафов за такие деяния предусматривается наказание и в виде реального срока лишения свободы.

Чтобы не попасть под уголовное преследование не участвуйте в подозрительных схемах с банковскими картами и обналичиванием денежных средств, а также не передавайте банковские карты вместе с паролями третьим лицам.

Избегайте участия в любых сомнительных финансовых схемах и операциях, предполагающих получение вознаграждения.