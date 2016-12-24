Дропперов подвели под статью

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Федеральным законом с 5 июля текущего года вводится уголовная ответственность для дропперов - подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных денег.
Помимо крупных денежных штрафов за такие деяния предусматривается наказание и в виде реального срока лишения свободы.
Чтобы не попасть под уголовное преследование не участвуйте в подозрительных схемах с банковскими картами и обналичиванием денежных средств, а также не передавайте банковские карты вместе с паролями третьим лицам.
Избегайте участия в любых сомнительных финансовых схемах и операциях, предполагающих получение вознаграждения.
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