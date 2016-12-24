Игорь Комаров: регионы ПФО - в числе лидеров прикладного использования инноваций

3 июля 2025 года в Чебоксарах начал работу национальный форум «Навигационная безопасность – 2025», организованный при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В работе форума приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин, генеральный конструктор системы РЭБ Юрий Маевский, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, представители ведущих российских и международных промышленных и ИТ-компаний, научных центров, эксперты из стран Евразийского пространства.

В июне этого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Глава государства Владимир Путин подчеркнул: «Новые технологические решения нельзя готовить «в стол». Они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах. Главное, чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом». Об этом в приветственном слове сказал и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он подчеркнул, что в рамках форума будут выработаны конкретные решения и инициативы.

Полпред также отметил особое значение мероприятия для Приволжского федерального округа: «Регионы округа обладают уникальными компетенциями в сфере радиоэлектронной промышленности. Отрасль – локомотив экономики округа: по итогам 2024 года индекс промышленного производства компьютеров, электронных и оптических изделий составил 129,5%. И на этом же уровне он в этом году. Для сравнения – по России в текущем году индекс составляет 114%».

Порядка 600 представителей власти, бизнеса и науки обсудили ключевые вызовы и решения в области навигационной безопасности и технологической независимости страны. Среди тем форума – устойчивость навигационных систем к внешнему вмешательству, защита критической инфраструктуры, развитие нормативной базы, поддержка отечественных разработок и снижение зависимости от иностранных технологий.

Чувашская Республика и регионы Приволжского федерального округа в целом являются лидерами прикладного использования инноваций. «Предприятия Чувашской Республики имеют хорошие традиции и большой инновационный потенциал для решения задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Они активно трудятся над тем, чтобы инновационные разработки максимально быстро воплощались в реальный продукт. На недавно прошедшем Чебоксарском экономическом форуме было предложено рассмотреть возможность создания в ПФО «инновационного пояса», связанного с обеспечением технологического суверенитета страны», – сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Тематические дискуссии и экспертные сессии охватили вопросы применения навигационных технологий в транспорте, энергетике, связи, агропромышленном комплексе и других отраслях. Особое внимание было уделено обеспечению точного времени, синхронизации систем и защите данных в условиях новых геополитических и киберугроз.

Центральным событием стало пленарное заседание «Навигационная безопасность как один из базисов развития экономики России в XXI веке», на котором участники рассмотрели системные меры по укреплению национального лидерства в сфере навигации и синхронизации.