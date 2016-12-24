69 команд из Мордовии стали победителями конкурса первичных отделений Движения Первых

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Движение Первых подвело итоги и объявило победителей Конкурса первичных отделений в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В течение полугода дети, родители и наставники выполняли полезные задания и включались в социально значимую деятельность.
2000 команд по всей России получат денежный приз, а еще 2000 призеров - возможность принять участие в ключевых мероприятиях Движения, а также сертификаты от партнеров.
От Мордовии в конкурсе приняли участие 273 команды. Из них победителями стали 35 первичных отделений, призерами - 34 первички. Суммарно регион получил премию на сумму 8 100 000 рублей.
Список победителей опубликован на сайте Движения Первых.
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