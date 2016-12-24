В переводчике «Яндекса» появились мордовские языки

Всего в сервисах «Яндекса» уже доступно 12 языков народов РФ: татарский, башкирский, два марийских (марийский и горномарийский), удмуртский, чувашский и якутский. Теперь к ним присоединились мордовские языки: мокшанский и эрзянский.



Проект по сохранению языков народов России развивается совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Партнером проекта при внедрении мордовских языков также выступил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва.

Сервис разработан на основе русско-эрзянского и русско-мокшанского параллельного корпуса. Всего было подготовлено более 220 тысяч предложений.В работе принимали участие как специалисты кафедры мордовских языков и литературы, так представители национальных СМИ.



