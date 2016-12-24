В Саранске женщина на иномарке снесла опору ЛЭП

По информации Госавтоинспекции республики, 2 июля в 17.00 на ул. Советская 49-летняя дама за рулем автомашины «Мицубиси Лансер», по предварительным данным, не обеспечила безопасный скоростной режим, не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на опору ЛЭП.

В результате ДТП женщина с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным лечением.

По данным Госавтоинспекции, управляла она автомашиной в трезвом состоянии. На автомобилистку составили административный материал по статье о повреждении дорожных сооружений.