В Саранском ЗАГСе работает «комната примирения»

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Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
По информации городской Администрации, в Ленинском отделе ЗАГС профессиональные медиаторы помогают гражданам решить спорные вопросы, возникающие в семьях.
В «комнату примирения» обращаются пары, пришедшие в ЗАГС с целью подать заявление на развод. Теперь супруги при поддержке профессионального медиатора при желании сначала смогут взвешенно проговорить все накопившиеся обиды и претензии. И, возможно, найти решение конфликтных вопросов и сохранить семью.
Кроме того, семейная медиация помогает решить вопросы:
- о разделе совместно нажитого имущества
- о содержании детей и их обеспечении
- о порядке участия в воспитании детей отдельно проживающего родителя
- об определении места жительства детей.
Процедура медиации в «комнате примирения» в 2025 году проводится бесплатно. Время работы: вторник (с 9.00 до 13.00) и четверг (с 14.00 до 17.00).
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