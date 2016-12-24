В Мордовии исполнено решение о депортации бывшего студента из Узбекистана

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Как сообщает МВД по РМ, 3 июля исполнено решение о депортации 29-летнего гражданина Узбекистана, в отношении которого в июне текущего года вынесено решение об аннулировании вида на жительство.
Напомним, 10 июня сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России задержали гражданина Узбекистана, проходящего обучение на 5 курсе медицинского факультета МГУ им. Н.П.Огарева. Поводом послужило размещение в социальных сетях видео хулиганского характера, снятого рядом с развлекательным заведением в центре Саранска.
В опубликованной видеозаписи молодой человек совершает действия, нарушающие общественный порядок, и выражается нецензурной бранью в отношении представительниц женского пола и жителей Саранска.
На иностранного студента составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. В дальнейшем было принято решение об аннулировании ему вида на жительство в России и запрете въезда в нашу страну. Из ВУЗа он был, разумеется, отчислен.
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