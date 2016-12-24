В Ботаническом саду Саранска можно посетить новые экскурсионные программы

Ботанический сад им. В. Н. Ржавитина совместно с кафедрами общественного здоровья и туризма МГУ им. Н. П. Огарёва подготовили для гостей новые экскурсионные программы. Теперь можно посетить не только обзорную экскурсию по экспозиционной части Ботанического сада, но и тематические экскурсии от сотрудников Мордовского госуниверситета.



Перечень тематических экскурсий на сезон лето-осень 2025:



«Тайны зелёного мира» — экскурсия откроет удивительные механизмы, которые скрыты в привычных листьях и стеблях растений (июль-октябрь).



«Живи ярко — живи здорово» — экскурсия даст ответ на вопрос, какие силы природы помогают нам оставаться бодрыми, спокойными и энергичными каждый день (июль-октябрь).



«Как лечили в древности: аптечка из леса» — окунитесь в мир знаний, которые веками передавались от травника к травнику (август-октябрь).



Задать вопросы по этим экскурсиям и записаться можно по телефону: +7 (987) 698-71-39.



«Зелёная тропа желаний «Бажамо» — экскурсия по эко-тропе ботанического сада, которая сочетает в себе этическую и экологическую составляющие, знакомит с традициями мордовского народа и природным разнообразием (июль, сентябрь, октябрь).



«ЭкоПогружение» — тематический маршрут, проходящий по территории дендрария. Направлен на экологическое просвещение, популяризацию ботанических знаний, культурное обогащение и восстановление внутренней гармонии через контакт с природой (июль, сентябрь, октябрь).



Задать вопросы по этим экскурсиям и записаться можно по телефону: +7 (927) 170-74-75.



По-прежнему Ботанический сад проводит и обзорные экскурсии, где гости могут поближе познакомиться с растениями. Записаться на обзорную экскурсию можно по телефону: +7 (903) 325-85-85. Об условиях проведения обзорной экскурсии можно подробнее прочитать тут.