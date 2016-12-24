В Мордовии иностранцам напоминают о возможности урегулировании правового положения

Управление по вопросам миграции МВД по РМ продолжает работу по реализации положений Указа Президента РФ № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки» от 30 декабря 2024 года.

Указ Президента Российской Федерации позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства обратиться с заявлением об урегулировании правового положения без наложения санкций по 10 сентября 2025 года.

Иностранный гражданин, обратившийся с заявлением об урегулировании своего правового статуса, обязан пройти процедуру биометрической идентификации, медицинское освидетельствование на наличие опасных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, и на предмет потребления наркотических и психотропных веществ.

В связи с этим УВМ МВД по РМ настоятельно рекомендует иностранным гражданам не откладывать это решение и обратиться для урегулирования своего статуса до истечения срока действия Указа.

По вопросам, связанным с урегулированием правового статуса, можно обратиться по телефону: 8(8342)28-20-38, а также лично в управление по вопросам миграции по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 30А.