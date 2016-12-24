Бизнес Мордовии получает бесплатную услугу по созданию своего фирменного стиля

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Центр в режиме одного окна оказывает ряд финансовых и нефинансовых услуг, среди которых разработка индивидуального, фирменного стиля.

Чтобы оставаться в памяти клиентов, недостаточно хорошего продукта — важно иметь еще и сильный визуальный образ: узнаваемый логотип и единый стиль, который выделяет вас среди конкурентов. Специалисты центра помогут создать современный фирменный стиль, который подчеркнёт уникальность бренда, вызовет доверие и сделает бизнес визуально привлекательным для клиентов.

В услугу входит:

- подбор цветовой палитры и шрифтов

- разработка уникального логотипа

- определение графических элементов и стилистических решений

- создание дизайна брендированных материалов (визитки, презентации, буклеты и другое)

- составление Brand Book — руководства по использованию фирменного стиля

- печать разработанной сувенирной продукции.

Услуга предоставляется бесплатно после заполнения заявки на сайте Центра «Мой бизнес».

Обо всех мерах поддержки в рамках нацпроекта вы можете узнать по телефону горячей линии: 24-77-77.