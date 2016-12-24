Бизнес Мордовии получает бесплатную услугу по созданию своего фирменного стиля

«Это наш праздник!»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Центр в режиме одного окна оказывает ряд финансовых и нефинансовых услуг, среди которых разработка индивидуального, фирменного стиля.
Чтобы оставаться в памяти клиентов, недостаточно хорошего продукта — важно иметь еще и сильный визуальный образ: узнаваемый логотип и единый стиль, который выделяет вас среди конкурентов. Специалисты центра помогут создать современный фирменный стиль, который подчеркнёт уникальность бренда, вызовет доверие и сделает бизнес визуально привлекательным для клиентов.
В услугу входит:
- подбор цветовой палитры и шрифтов
- разработка уникального логотипа
- определение графических элементов и стилистических решений
- создание дизайна брендированных материалов (визитки, презентации, буклеты и другое)
- составление Brand Book — руководства по использованию фирменного стиля
- печать разработанной сувенирной продукции.
Услуга предоставляется бесплатно после заполнения заявки на сайте Центра «Мой бизнес».
Обо всех мерах поддержки в рамках нацпроекта вы можете узнать по телефону горячей линии: 24-77-77.
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